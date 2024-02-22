Праздничный эфир к 23 февраля покажут на более 34 тыс медиаэкранов в транспорте Москвы

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Столичный Дептранс подготовил праздничный эфир ко Дню защитника Отечества, его покажут на более чем 34 тысячах медиаэкранов в автобусах, метро, трамваях и электробусах. Об этом сообщается в телеграм-канале департамента.

В ведомстве уточнили, что посмотреть эфир можно будет до конца февраля. Желающие увидят поздравительные заставки, сюжет об истории праздника, ролики о военно-патриотических площадках Москвы, тематическую викторину "Москва в деталях".

Помимо этого, в транспорте будут транслировать факты о станциях столичного метро, оформление которых отражает события Великой Отечественной войны, а именно о "Таганской" и "Октябрьской" Кольцевой линии.

Заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов напомнил, что по поручению Сергей Собянина департамент регулярно обновляет контент на медиаэкранах, чтобы поездки пассажиров были интереснее и комфортнее. В частности, накануне крупных праздников и событий запускаются приуроченные к ним тематические эфиры, добавил он.

Между тем столичные музеи, библиотеки и парки подготовили свыше 440 мероприятий, которые пройдут накануне 23 февраля и в праздничные выходные. Так, музей-панорама "Бородинская битва" пригласил желающих на программу "День русского солдата". Она начнется 23 февраля в 11:30 с экскурсии "Скажи-ка, дядя…".

Мэр отмечал, что 23 и 24 февраля в честь праздника парковка в Москве будет бесплатной. При этом 25 февраля будет действовать режим воскресенья: бесплатно везде, кроме улиц с тарифами 380 и 450 рублей в час.

ВДНХ подготовила праздничную программу к 23 февраля