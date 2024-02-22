Столичные службы перешли на усиленный режим работы в преддверии длинных выходных

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Городские службы Москвы в преддверии длинных праздничных выходных перешли на усиленный режим работы. Об этом в своем телеграм-канале сообщила пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

"Усиленный режим работы сохранится до 25 февраля включительно. Организовано круглосуточное дежурство ответственных лиц всех структур, оперативного и ремонтного персонала", – уточнил заместитель мэра Петр Бирюков.

Специалисты увеличили контроль на объектах электросетевого хозяйства, а также усилили противопожарные и антитеррористические меры в сфере инженерно-коммунальной и топливно-энергетической инфраструктуры. По словам заммэра, в городе имеется необходимый резерв мощности для всех систем обеспечения.

Кроме того, в городе установили особый контроль для противопожарных мер на объектах жилого и нежилого фонда Москвы, при этом в состояние готовности приведен личный состав пожарно-спасательного гарнизона, а также около 1 500 аварийно-восстановительных бригад.

Во время длинных выходных особое внимание специалисты будут уделять уборке дорог, пешеходных зон и дворов города. Для этих целей будет задействовано необходимое количество коммунальной техники и бригад, заключил заммэра.

Ранее столичный Дептранс предупредил горожан о возможных затруднениях дорожного движения в некоторых местах центра города. Из-за сокращенного рабочего дня количество автомобилей на улицах города 22 февраля начнет расти уже с 16:00.

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По информации заммэра по вопросам социального развития Анастасии Раковой, с 23 по 25 февраля ряд социальных учреждений города перейдут на особый график работы, однако большинство организаций продолжат работать в обычном режиме. Так, 23 и 25 февраля взрослые поликлиники будут работать с 9 до 16 часов, а 24-го числа – с 9 до 18 часов.

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