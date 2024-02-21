Сергей Собянин включил в программу реновации еще 12 стартовых площадок

Еще 12 площадок включили в программу реновации в Москве, рассказал в своем телеграм-канале Сергей Собянин. Новостройки возведут для жителей из 36 старых домов.

Всего по программе реновации подобрали более 600 площадок. Свыше 150 тысяч москвичей уже переехали в новый дом или скоро станут новоселами. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.