21 февраля, 08:45Новости
Сергей Собянин включил в программу реновации еще 12 стартовых площадок
Еще 12 площадок включили в программу реновации в Москве, рассказал в своем телеграм-канале Сергей Собянин. Новостройки возведут для жителей из 36 старых домов.
Всего по программе реновации подобрали более 600 площадок. Свыше 150 тысяч москвичей уже переехали в новый дом или скоро станут новоселами. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
Читайте также
- Собянин: 25,3 тыс жителей Можайского района получат новое жилье по реновации
- "Актуальный репортаж": ВАО Москвы стал лидером программы реновации в 2023 году