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21 февраля, 08:45

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Сергей Собянин включил в программу реновации еще 12 стартовых площадок

Сергей Собянин включил в программу реновации еще 12 стартовых площадок

Собянин: 25,3 тыс жителей Можайского района получат новое жилье по реновации

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Еще 12 площадок включили в программу реновации в Москве, рассказал в своем телеграм-канале Сергей Собянин. Новостройки возведут для жителей из 36 старых домов.

Всего по программе реновации подобрали более 600 площадок. Свыше 150 тысяч москвичей уже переехали в новый дом или скоро станут новоселами. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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