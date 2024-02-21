Столичных водителей предупредили о росте числа машин накануне праздников

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Накануне праздничных выходных автомобильных поездок по городу станет больше, сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.

В ведомстве ожидают локальных затруднений на некоторых участках в центре – особенно рядом с крупными ТЦ, кафе и ресторанами.

22 февраля количество машин на улицах начнет расти с 16:00 из-за сокращенного рабочего дня. 23 февраля на дорогах станет относительно свободно – 4–5 баллов, затруднения могут возникнуть вблизи крупных торговых центров.

В предпраздничные дни, а также при ухудшении погоды москвичам советуют выбирать для поездок городской транспорт, чтобы сэкономить время и силы.

Также в Дептрансе рассказали, что с 22 февраля усилят патрулирование пяти столичных улиц. В частности, речь идет о Ярцевской улице, Ильменском проезде, Хвалынском бульваре, Пантелеевской улице и проспекте Генерала Алексеева.

Инспекторы будут чаще проверять участки, где водители бросают авто под запрещающими остановку знаками и на тротуарах. Это мешает пешеходам, создает аварийные ситуации, а также препятствует работе спецтехники. Все водители получают штраф за неправильную парковку в размере трех тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что одна полоса на нескольких участках в парке "Сокольники" закрыта до 30 октября из-за работ по строительству инженерных сетей. Отмечается, что до 13 марта движение будет ограничено на полосе на участке 1-го Лучевого просека в районе дома 8, строения 1. Также с 13 марта по 10 октября недоступна для движения станет полоса Поперечного просека от 2-го Лучевого просека до 5-го Лучевого просека.

Ограничения для проезда такси ввели на некоторых выделенных полосах в столице