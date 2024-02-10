Одну полосу на нескольких участках в парке "Сокольники" перекроют с 13 февраля

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Одна полоса на нескольких участках в парке "Сокольники" будет недоступна с 13 февраля до 30 октября в связи с проведением работ по строительству инженерных сетей. Об этом сообщается на сайте столичного транспорта.

Уточняется, что с 13 февраля по 13 марта движение ограничат на полосе на участке 1-го Лучевого просека в районе дома 8, строения 1. Между тем с 13 марта по 10 октября недоступна для движения будет полоса Поперечного просека от 2-го Лучевого просека до 5-го Лучевого просека.

Кроме того, с 10 по 30 октября закроют полосу в 6-м Лучевом просеке от дома 21, строения 11 до Ростокинского проезда.

Ранее сообщалось, что до 31 марта на участке Бесединского шоссе в районе дома № 15 перекроют две полосы, а с 1 апреля по 30 августа для поезда будет закрыта примыкающая к шоссе улица Красный Луг.

Помимо этого, с 12 января по 19 апреля заблокировали проезд по улицам Зеленовке и Школьной, а также дороге в районе СНТ "Рязаново" (владение 1) в ТиНАО. С 15 января по 30 апреля на Комсомольской площади перекрыт проезд по одной из полос.