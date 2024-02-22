Ряд соцучреждений Москвы изменят график работы в праздничные дни

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Ряд социальных учреждений Москвы с 23 по 25 февраля перейдет на особый график работы, однако большинство организаций продолжат работать в обычном режиме. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы, ссылаясь на заммэра по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

"Прежний график сохранят, например, молочно-раздаточные пункты и центры московского долголетия, а центры госуслуг уйдут на праздники только на один день, 23 февраля", – уточнила Ракова.

23 и 25 февраля взрослые поликлиники будут работать с 9 до 16 часов, а 24-го числа – с 9 до 18 часов. Отделения медпомощи на дому, травматологические пункты города, аптеки и дежурные аптечные пункты будут работать по графику поликлиник. В эти дни кабинеты ОРВИ будут открыты с 9 до 18 часов.

Детские медицинские учреждения работают 24-го числа с 9 до 15 часов. Отделения травматологии принимают пациентов с 8 до 22 часов, а круглосуточные травматологические отделения и центр телемедицины будут работать в прежнем графике.

Женские консультации 24 и 25 февраля будут работать с 9 до 18 и с 9 до 16 часов соответственно, а 23-го числа будут доступны лишь учреждения, обслуживающие больше 10 участков.

Офисы "Мои документы", уточнила Ракова, не будут работать 23 февраля. Однако 22-го и 24-го числа они работают в обычном режиме. Районные центры будут открыты с 8 до 20 часов, а флагманские – с 10 до 22 часов. Единый центр участников СВО и их семей в праздники работает в обычном режиме.

По своему графику действуют центры московского долголетия, привычный режим работы оставил и центр социальной адаптации имени Глинки. Пункты обогрева для бездомных людей и мобильные бригады "Социальный патруль" также продолжат свою работу в круглосуточном режиме, подчеркнула Ракова.



22-го числа во всех московских дворцах бракосочетания будет сокращенный день до 17 часов. 23 февраля они не работают, но уже 24-го числа работники учреждений выйдут на смену в обычном режиме. В частности, рассказала заммэра, уже в воскресенье, 25 февраля, новобрачные смогут принять участие в церемониях на новых площадках – усадьбе Муравьевых-Апостолов, гостинице "Националь", Оперном доме музея-заповедника "Царицыно" и других.

Расписание у ветеринарных клиник Москвы в праздничные дни останется такое же, а Мосветстанция на улице Юннатов продолжит работу в круглосуточном режиме. В это же время будут закрыты Центры занятости населения "Моя работа" и "Моя карьера" и центр "Профессии будущего".

В праздники не будут работать учебный центр "Профессионал" и семейные центры, реабилитационные учреждения для людей с инвалидностью, читальные и выставочные залы московского Главархива, заключила она.

Погода на праздничных выходных, рассказывал замначальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков, будет комфортной. По его словам, ночью 23 февраля температура воздуха составит от минус 1 до 1 градуса, а днем будет в районе 1–3 градусов.

Ночью в субботу температура упадет до минус 2 – минус 4 градусов, а днем будет в районе ноля и 2 градусов. Погода в воскресенье будет от минус 3 до 2 ночью и от минус 1 до 4 градусов – днем, уточнял он.

Кроме того, расписание пригородных поездов Московской железной дороги также изменится в праздничные дни февраля. Движение электропоездов в зоне столичного транспортного узла 22 февраля, в четверг, будет осуществляться по расписанию пятницы. Субботнее расписание вводится для 23 и 24 февраля, а для 25-го числа останется расписание воскресенья.

Москвичам рассказали, сколько продлится световой день 22 февраля