Более 2 000 флагов украсили Москву ко Дню защитника Отечества

Фото: комплекс городского хозяйства Москва

Специалисты комплекса городского хозяйства украсили Москву тематическими флагами, плакатами и фотозонами в честь Дня защитника Отечества, рассказал заместитель мэра столицы Петр Бирюков.

"В общей сложности на мостах в центральной части и Минских путепроводах установили более 2 тысяч флагов", – подчеркнул заммэра.

По словам Бирюкова, плакаты и флагштоки с российским триколором уже украсили пространства вокруг Госдумы РФ, мэрии столицы, Совфеда РФ. Кроме того, на фасаде ГД появилось декоративное панно, а напротив здания Минобороны на Фрунзенской набережной установили декорацию в виде звезды.

Фотозона с флагами появилась возле памятника Георгию Жукову на Манежной площади, у памятника Александру Суворову на одноименной площади, а также на Поклонной горе у Кутузовского проспекта, подчеркнул Бирюков.

Также городские власти подготовили видеооткрытки, которые будут транслировать 23 и 24 февраля на медиафасадах домов на Новом Арбате и билбордах. На ВДНХ, Северном речном вокзале и Поклонной горе разместили информационные стенды с фото и историей российских защитников, а световые арки в Новопушкинском сквере, в Камергерском и Газетном переулках, на Тверской площади и световой тоннель на Тверском бульваре окрасили в цвета российского флага.

Праздничную подсветку в честь праздника включат также и телебашни РТРС в 39 городах РФ. В частности, триколор украсит Останкинскую телебашню. А на башнях в Нижнем Новгороде, Твери, Нальчике, Братске и Тамбове появится не только флаг России, но и бегущая строка "23 февраля – День защитника Отечества".

При этом в городе останутся и некоторые новогодние декоративные конструкции. Их, по словам Бирюкова, было решено оставить до начала весны. Всего это около 4 тысяч световых украшений в парках, скверах, на улицах и площадях Москвы.

Новогодние инсталляции и украшения оставят в Москве до конца зимы