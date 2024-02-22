Москвичам рассказали о мероприятиях в столичных парках с 23 по 25 февраля

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Жителей и гостей Москвы пригласили в столичные парки, в которых в период праздничных дней февраля пройдут различные фестивали, экскурсии, лекции и другие мероприятия. Об этом пишет портал мэра и правительства Москвы.

Уже в предпраздничное 22 февраля горожане смогут посетить Парк Горького, где в этот день начнется цикл лекций об истории всей зеленой зоны и ее четырех территориях. Посетить мероприятия, которые продлятся до 14 марта, можно после предварительной регистрации.



23 февраля в 11 часов начнется мастер-класс по росписи шопера в парке "Северное Тушино". Дети от 2 лет и их родители смогут украсить сумку в павильоне "Клуб развития и творчества". Предварительная регистрация также обязательна.



С 13 до 16 часов в саду "Эрмитаж" горожане смогут посетить спортивные мероприятия и мини-игры на ледовом катке. Жители от 6 лет смогут принять участие в мастер-классах по фигурному катанию, однако вход – по билетам.

23-го числа в 15 часов в усадьбе Кусково жители и гости города смогут послушать ансамбль органа и гитары, однако вход также по билетам. Все три выходных с 19 до 21 часа в Лианозовском парке будет проходить дискотека на льду, при покупке билета на каток участие будет бесплатным.



Уже 24 февраля в Парке Горького пройдет первое занятие мастерской "Зеленой школы". Для этого нужна предварительная регистрация. В Измайловском парке в этот же день с 11 часов пройдут занятия по вокалу и танцам, а с 10 часов – занятия по йоге и стретчингу. А для посещения занятия "Муравьиный лабиринт", которое пройдет в 11 часов в парке "Северное Тушино", нужно зарегистрироваться.

С 11 до 12 часов в парке "Фили" пройдет кукольный спектакль про правила дорожного движения "Сказка с поворотом". Участие в мероприятии бесплатное, но после регистрации. 24 и 25 февраля состоится выставка картин, работающая с 11 до 18 часов в парке "Ангарские пруды", а в 12 часов в центре парка Дружбы пройдет встреча с писательницей Татьяной Крыловой на тему славянской мифологии. Для последнего мероприятия также нужна регистрация.



Продолжением станет тематический мастер-класс по мотивам произведений Крыловой, где горожане смогут создать домового из шерстяных ниток, однако попасть на мероприятие можно будет только после предварительной регистрации.

В эти праздничные дни свою программу подготовила и школа юного археолога в ландшафтном парке "Митино". По билетам можно будет принять участие в лекции о профессии, а затем пройдет мастер-класс по фехтованию на мечах. Там же пройдет и вторая часть занятий – поиск старинных берестяных грамот, лекция о первобытном искусстве и тематическая выставка.

В "Академгородке Митино" по предварительной регистрации также будет доступно шоу "Научный бум", где дети от 7 до 12 лет смогут изучить физические и химические явления и даже поставить 3 опыта.

На февральские праздники жителям Москвы будут доступны и скрипичные концерты "Времена года" композитора Антонио Вивальди. Мероприятие пройдет в усадьбе Кусково, однако вход предусмотрен только по билетам. А в усадьбе Воронцово, после записи по телефону +7 (495) 936-00-92, можно будет посетить спектакль "Мой блистательный развод".



25 февраля в 13 часов в парке "Северное Тушино" гости смогут посетить мастер-класс по акварельной живописи. Все необходимые материалы предоставят на месте, однако на мероприятие необходима предварительная регистрация. Здесь же в 19 часов пройдет другой мастер-класс по созданию медвежат из пробок, который также доступен после регистрации.

В "Зеленой школе" Парка Горького в этот же день в 16 часов состоится концерт со скрипичными инструментами, в ходе которого прозвучат произведения Вивальди, Петра Чайковского, Астора Пьяццоллы и Клода Дебюсси. На местном катке в 18:30 также можно будет посмотреть концерт Ольги Серябкиной, доступ будет бесплатным при наличии билета на каток.

Джазовый ансамбль в 16 часов в Большом дворце музея-заповедника "Царицыно" также исполнит известные произведения, а в музыкальном салоне Парка Горького в 18 часов пройдет концерт-лекция об истории музыки советского кино. На последнее мероприятие также необходима регистрация.

В этот же день в 17 часов в парке "Дубки" гости и жители столицы смогут увидеть известную драму "Семь самураев" режиссера Акиры Куросавы, оказавшей большое влияние на мировое киноискусство. Для посещения также необходимо предварительно зарегистрироваться.

Кроме того, праздничную программу к 23 февраля подготовил и павильон "Макет Москвы" на ВДНХ. В частности, гости смогут попробовать VR-полет над уменьшенной в 400 раз копией Москвы. Каждый день здесь проходит свыше 40 таких сеансов, а всего аттракцион с такого ракурса смогли посмотреть уже более 9 500 человек.

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