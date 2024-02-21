Около 10 тыс человек присоединились к бесплатным экскурсиям в честь Дня гида в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Порядка 10 тысяч человек присоединились к акции "Московские истории", в рамках которой в Москве проходили бесплатные экскурсии ко Дню гида. Об этом сообщает пресс-служба городского комитета по туризму.

Там указали, что с 17 по 19 февраля в городе прошло 400 бесплатных экскурсий для детей и взрослых в рамках празднования Дня гида. В акции поучаствовали более 9,7 тысячи москвичей и гостей столицы. Они посетили пешеходные и автобусные туры, связанные с историей города, а также тематические экскурсии по разным московским районам в сопровождении профессиональных гидов.

Отмечается, что самая востребованная экскурсия этого года у горожан – обзорный тур по Москве-реке. В маршрут входил осмотр с воды Кремля, собора Василия Блаженного, храма Христа Спасителя, памятника Петру Первому и других достопримечательностей. На втором месте по популярности – подъем на самую высокую смотровую площадку в Европе, расположенную в деловом центре "Москва-Сити" на 89-м этаже башни "Федерация. Восток". Третье место заняла обзорная экскурсия на двухэтажном автобусе по Москве, на которой можно было увидеть Болотную площадь, Воробьевы горы, Большой театр, Арбат и другие туристические точки.

Всего с 2020 года в акции "Московские истории" поучаствовали более 44 тысяч человек.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что каждый день московские гиды проводят порядка 500 пешеходных, речных, обзорных и тематических экскурсий. Всего в городе работают около трех тысяч экскурсоводов, которые формируют первое впечатление о столице, подчеркнул он.

По словам мера, в прошлом году Москву посетили 11,3 миллиона человек, что на 75% больше по сравнению с 2022 годом.

Ежедневно в Москве проводят около 500 экскурсий – Сергей Собянин