Объявлены победители Всероссийского конкурса "Лучший гид России"

Фото: vk.com/2meterguide

Русское географическое общество (РГО) объявило победителей и призеров конкурса "Лучший гид России", который состоялся уже пятый раз.

Заявки на конкурс подавали как профессиональные гиды, так и любители – взрослые и дети старше 12 лет. Участники должны были направить двухминутный ролик о культурной, музейной или природной достопримечательности. Принимались видео, снятые в РФ и на русском языке.

Всего было прислано рекордное количество работ – 1,1 тысячи роликов из 85 регионов.

При создании видеоэкскурсии разрешалось использовать традиционный формат или подойти к заданию с креативом. К примеру, продемонстрировать экспозицию музея глазами детей, устроить велопрогулку по городу или самостоятельно приготовить национальное блюдо.

Заявки оценивало жюри, в состав которого вошли профессионалы и федеральные эксперты в сфере туризма и тревел-журналистики, а также победители конкурса "Лучший гид России" прошлых лет. Среди них – советник президента РГО по информационной политике, телеведущая Анастасия Чернобровина, президент Ассоциации гидов-переводчиков Александр Осипов, ведущие телеканала "Моя Планета" Андрей Понкратов, Сесиль Плеже, Михаил Ронкайнен, тревел-журналист, эксперт журнала National Geographic Traveler Ольга Яковина и другие эксперты.

"Первое, на что мы обращали внимание, – достоверность информации. Если у членов жюри возникали сомнения, мы призывали на помощь наших экспертов – географов и историков. Далее мы смотрели на креативность. Человек в своем рассказе должен был чем-то зацепить наше внимание. Наверное, не открою секрет, если скажу, что существуют базовые законы восприятия. В нашем случае большое значение имеют первые 15 секунд видеоролика. Если человеку удалось удержать зрительское внимание, то с большой вероятностью зритель досмотрит видео до конца", – рассказала Анастасия Чернобровина.

Лучших жюри определило в пяти категориях. В номинации "Лучший гид. Город" победителями и призерами объявили следующих участников:

первое место – Константин Аверин (город Правдинск);

второе место – Вероника Акимова (город Тверь);

третье место – Екатерина Суртаева (город Москва);

спецприз от жюри – Евгения Слободян (город Пермь).

первое место – Александра Шарафеева (город Санкт-Петербург);

второе место – Надежда Вересокина (город Новороссийск);

третье место – Евгения Оленина (город Москва) и Маргарита Метлякова (город Воткинск).

первое место – Ярослав Жирков (город Москва);

второе место – Владимир Сидоров (город Каменск-Уральский);

третье место – Василий Ящук (город Красноярск);

спецприз от жюри – Виталий Власов (город Санкт-Петербург).

первое место – Павел Бойко (город Кисловодск);

второе место – Мария Деринова (город Калуга);

третье место – Андрей Лукьянов (город Уфа) и Ольга Морозова (город Торжок).

первое место – Андрей Солнцев (город Тамбов);

второе место – Алиса Доронина (город Звенигород) и Полина Копейкина (город Санкт-Петербург);

третье место – Арина Попова (город Дудинка), Тимофей Осока (город Славгород), Абумуслим Абиев (город Дербент);

спецприз от жюри – Ева Малова (город Донецк).

В номинации "Лучший гид. Музей":Победителями в номинации "Лучший гид. Экотуризм" стали:В номинации "Лучший гид. Гастрономия":Самые интересные работы в номинации "Лучший гид. До 18 лет" выполнили:Также члены жюри отметили в последней категории проект "Прогулки по Павлову". Его авторами выступили Арсений Соболев, Матвей Мартьянов и Антонина Королева.

Победители взрослых номинаций получат приз в размере 100 тысяч рублей. А юные гиды смогут отправиться в путешествие по России, сообщили организаторы конкурса.

Ранее Русское географическое общество объявило о запуске юбилейного фотоконкурса "Самая красивая страна". Работы принимаются с 18 января до 31 марта. К участию допускаются снимки, сделанные в России, уточнили организаторы.