В Москве наградили победителей конкурса рецензий "Вдумчивый читатель"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/пресс-служба департамента культуры города Москвы

В столице прошло награждение в рамках XIV Московского конкурса отзывов и рецензий на новые детские книги "Вдумчивый читатель". Церемония вручения наград состоялась в научной библиотеке Московского зоопарка. Об этом рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

По ее словам, участники конкурса должны были высказать свою точку зрения об одной из книг современных авторов, которые размещены в каталоге Центральной городской детской библиотеки имени А. П. Гайдара "100 лучших новых книг для детей и подростков" за 2022 и 2023 годы. Сперва мнение конкурсантов оценивали на уровне местных библиотек, а после – экспертное жюри.

В результате в финал конкурса вышли около 55 участников из различных субъектов России, сообщили на сайте мэра и правительства Москвы.

"В этом году география конкурса расширилась. Впервые рецензии поступили от читателей из Екатеринбурга, Новосибирска, Архангельской области и Воронежа. Лидерами по числу заявок стали Москва, Санкт-Петербург и Иркутск", – уточнила заммэра.

Среди детей младшей категории выиграл награду Кирилл Чернов, который составил рецензию по роману "Неземляне" Джеффа Родки. В средней детской группе победителем стала Анна Гриценко, высказавшая свое мнение о книге "Поиск звука. Творогов" Нины Дашевской. У взрослых лучшим был признан отзыв студентки Государственного института русского языка имени А. С. Пушкина Валерии Нерословой на повесть "Сын" Алехандро Паломаса.

Сергунина добавила, что всем финалистам и победителям вручили дипломы и подарки. Кроме того, почетным знаком "Выбор "Вдумчивого читателя" в 2024 году выделили книгу "Чукля" Александры Созоновой, на которое составили наибольшее количество рецензий.

Ранее ко Дню российской науки молодым исследователям и разработчикам вручили премии правительства Москвы. Всего ученые получили 50 премий по два миллиона рублей.

Заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова отметила, что чаще всего двигателями науки и прорывных технологий становятся молодые люди, что заметно по ежегодному росту участников самой премии. Она также указала, что премия помогла свыше семи тысячам ученых заявить о своих разработках.



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