Премии правительства Москвы вручили молодым ученым

Фото: пресс-служба комплекса социального развития Москвы

Ко Дню российской науки молодым исследователям и разработчикам вручили премии правительства Москвы. Всего ученые получили 50 премий по два миллиона рублей. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова отметила, что чаще всего двигателями науки и прорывных технологий становятся молодые люди, что заметно по ежегодному росту участников самой премии. Она напомнила, что в последний раз было получено 1 292 заявки, в прошлом году лауреатами премии стали 76 человек, чьи разработки и исследования смогли зарекомендовать себя на практике.

Ракова указала, что премия помогла свыше семи тысячам ученых заявить о своих разработках и выиграть гранты на общую сумму 686 миллионов рублей.

Отмечается, что победителями конкурса стали:

Дмитрий Телышев из Сеченовского университета за разработку специального медоборудования, снижающего смертность от сердечно-сосудистых заболеваний;

Анастасия Соловьева из МГТУ имени Баумана за разработку технологий создания квантовых вычислительных устройств;

Александр Зубко из Института космических исследований РАН за разработку метода посадки космического аппарата на любую точку Венеры;

Юрий Мелешин из НИУ "Московский институт электронной техники" за вычисление полезной нагрузки малых космических аппаратов и аппаратуры наземного сегмента для обеспечения скоростного доступа в интернет;

Ольга Мулина, Олег Битюков и Петр Радулов из Института органической химии имени Зелинского РАН за создание новых подходов к синтезу агрохимических препаратов и получение соединения с высокой противораковой, противопаразитной и противогрибковой активностью;

Наталья Шлык и Мария Абунина из Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн имени Пушкова РАН за открытие новых методов прогнозирования солнечной и геомагнитной активности;

Тимофей Лебедев из Института молекулярной биологии имени Энгельгардта РАН за разработку первой в мире клеточной платформы для анализа лекарств с помощью высокопроизводительной микроскопии;

Александра Савинкина и Светлана Лебедева из Института медико-биологических проблем РАН за создание и апробирование методики для комплексного мониторинга психологического состояния человека в экстремальных условиях.

Конкурс на соискание премии правительства Москвы проводится с 2013 года. Каждый год награду присуждают за выдающиеся результаты в фундаментальных и прикладных научных исследованиях в области естественных, технических, медицинских и гуманитарных наук, за разработку и внедрение новых технологий, техники, оборудования, материалов и веществ.

Ранее Сергей Собянин объявил о старте пятого конкурса инновационных разработок "Новатор Москвы". Всего будет три номинации: "Проект будущего", "Меняющие реальность" и "Лидеры инноваций". В каждой из номинаций есть по шесть направлений, уточнил мэр.

Он добавил, что заявки будут приниматься до 1 мая, поучаствовать можно как индивидуально, так и в команде до пяти человек.

Московские учителя получили награду всероссийской премии "Будем жить!"