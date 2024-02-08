Собянин объявил о начале приема заявок на участие в конкурсе "Новатор Москвы"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столице стартовал пятый конкурс инновационных разработок "Новатор Москвы". Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

В 2024 году в рамках конкурса учредили три номинации: "Проект будущего", "Меняющие реальность" и "Лидеры инноваций". В каждой из номинаций есть по шесть направлений, среди которых – строительство, промышленность, медицина и транспорт.

"Сбор заявок продлится до 1 мая. Принять участие можно индивидуально или командой до 5 человек", – уточнил мэр.

Конкурс проводится с 2020 года. За время свои разработки представили более пяти тысяч человек. Порядка 138 проектов были оценены призами.

Одним из лауреатов премии является инженер Денис Кулешов, создавший вместе с командой нейроимпланты для восстановления зрения. Врач-хирург Дмитрий Огнерубов, одержавший победу, представил на конкурсе браслет, способный предотвращать кровотечение из лучевой артерии после хирургических вмешательств.

Ранее в Москве стартовал прием заявок на гранты мэра столицы в сфере культуры и искусства. Грантовый фонд конкурса составляет 3,74 миллиона рублей. Ежегодно его лауреатами становятся 99 участников, один из которых получат Гран-при.



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