Собянин поддержал проведение конкурса на присуждение Макариевских премий 

Фото: пресс-служба Российской академии наук

Правительство столицы выделило средства на организацию конкурса на присуждение премий памяти митрополита Московского и Коломенского Макария (Булгакова). Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что Макариевские премии – одна из наиболее престижных российских наград в области гуманитарных наук. Ее присуждали с 1884 по 1917 год, после чего был 80-летний перерыв. Возродили премию в 1997 году. Ее учредителями являются РПЦ, столичное правительство и РАН.

Конкурс проводится ежегодно. Так, в один год участники представляют научные работы по гуманитарным наукам, в другой – по естественным. В этом году труды будут приниматься по естественным наукам. К участию принимаются монографии и оттиски статей, которые были опубликованы с 2021 по 2024 год, а также неизданные работы по трем направлениям:

научные исследования в области естественных и точных наук, имеющие высокое общественное и гражданское значение;

научные исследования в области рационального природопользования, экологии и охраны окружающей среды;

методы естественных и точных наук в изучении истории церкви, христианских древностей и культурного наследия РФ и других славянских стран, инновационные технологии, обеспечивающие высокое качество сохранения наследия.

Уточняется, что работы принимаются до 30 апреля, подробная информация о конкурсе размещена на сайте Фонда по премиям памяти митрополита Московского и Коломенского Макария (Булгакова).

Ранее Владимир Путин предложил учредить в стране ежегодную премию "Наставник года". Он считает, что все российские регионы должны создавать условия для повышения статуса и престижа наставников. Президент подчеркнул, что воспитательная работа не должна быть ограничена только рамками учебного заведения.

Кроме того, лидер РФ поручил на законодательном уровне рассмотреть доплаты за наставничество.

Владимир Путин предложил учредить ежегодную премию "Наставник года"