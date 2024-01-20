Прием заявок на юношеский конкурс "Творчество как профессия" стартовал в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Прием заявок начался на общегородской юношеский конкурс "Творчество как профессия". Принять участие в нем могут москвичи в возрасте от 11 до 20 лет, рассказала заммэра Наталья Сергунина.

"Участники проекта "Творчество как профессия" уже узнали, какие специальности существуют в креативных индустриях и какие для них нужны навыки. Теперь в рамках конкурса они, их сверстники и студенты могут подготовить видеоролик или дизайн-проект, рассказ или статью, фотографию, рисунок или даже концепцию культурного мероприятия", – отметила она.

В конкурсе присутствуют такие возрастные категории, как "Старт" (11–14 лет), "Дебют" (15–16 лет) и "Премьера" (абитуриенты, студенты младших курсов колледжей и вузов в возрасте до 20 лет).

Для участников организовали четыре номинации. В "Тексте" им необходимо подготовить произведение собственного сочинения. "Визуальное искусство" предполагает создание рисунка, фотографии, инсталляции, дизайн-проекта или арт-объекта. Для "Видео" участники должны снять видеоролик или анимационный фильм, а для "Менеджмента в креативных индустриях" им нужно разработать концепцию образовательной, культурной или досуговой программы, сценарий мероприятия.

Работы принимаются до 17 марта.

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