Городские премии в сфере туризма вручили в Москве

Фото: пресс-служба комитета по туризму города Москвы

Городские премии в области туризма за прошлый год вручили в столице. Так, 15 сотрудников отрасли стали лауреатами в десяти номинациях, также один специалист получил звание "Почетный работник туризма города Москвы".

По словам заммэра Натальи Сергуниной, гостеприимство – та черта, которая отличает москвичей и весь город. Награды в области туризма получили экскурсоводы, отельеры, работники туристических компаний и популярных у путешественников культурных учреждений, уточнила она и добавила, что все лауреаты являются настоящими профессионалами, работающими на благо столицы.

Заммэра указала, что эти награды вручают за создание новых туристических продуктов и сервисов, повышение качества услуг и инфраструктуры, внедрение новых практик и современных технологий.

Отмечается, что за эффективную просветительскую работу и создание авторских экскурсий наградили заместителя заведующего научно-экспозиционным отделом Дома И. С. Остроухова в Трубниках Наталью Леонову. За вклад в развитие внутреннего туризма и реализацию проекта "Москва без окраин" отметили гендиректора объединения "Музей Москвы" Анну Трапкову.

За популяризацию историко-культурного наследия награду получила экскурсовод Милана Львова. За вклад в развитие туристического потенциала Москвы и разработку авторского проекта "Прогулки по Москве" премию вручили экскурсоводу и блогеру Александру Усольцеву.

Лауреатами премии также стали представители туристических компаний и гостиничного бизнеса – Ольга Гулибина, Алена Эйвел, Александр Биба, Брайен Глисон и Мария Знова. Звание "Почетный работник туризма города Москвы" получил Константин Горяинов. Указывается, что награду присваивают тем, кто работает в отрасли не меньше 15 лет, за большой личный вклад в повышение туристической привлекательности города и другие заслуги.

Ранее Сергей Собянин сообщал, что в 2023 году столицу посетили 24,5 миллиона человека, объемы туристического потребления выросли до 1,3 триллиона рублей. С его слов, в городской бюджет поступило 178 миллиардов рублей. Как уточнил мэр, свыше 22 миллионов туристов прибыли в Москву из российских регионов, 2,3 миллиона человек – из зарубежных стран.

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