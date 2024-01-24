Москва заключила более 2 тыс контрактов с зарубежными представителями туризма

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Специалисты столичной туристической отрасли в прошлом году стали участниками бизнес-миссий 10 стран, организовали ознакомительные туры по Москве для четырех зарубежных делегаций и присоединились к 15 международным выставкам. Об этом сообщается на портале мэра и правительства города.

Благодаря этому столичные специалисты заключили порядка 2,5 тысячи международных контрактов. Это втрое больше, чем годом ранее. Как уточнила заммэра Москвы Наталья Сергунина, туристический потенциал столицы был представлен в 14 городах планеты, например Пекине, Шанхае и Гуанчжоу, Мумбае и Калькутте. Впервые отраслевые компании столицы вышли на рынки Бахрейна, Катара и Ирана.

В частности, в ходе визита в Джакарту российский и местный туроператоры подписали контракт о сотрудничестве. Первые групповые туры в рамках договора проведут уже в следующем месяце.

В общей сложности в 2023-м было организовано 9 тысяч деловых переговоров с участием представителей гостиниц, туроператоров, агентств и профильных ведомств. По словам Сергуниной, в ходе подготовки презентаций за основу брались особенности каждого региона и портрет местного туриста.

"Например, коллег из Индонезии и Малайзии знакомили с программой празднования Нового года в Москве. В странах Ближнего Востока акцент делался, в частности, на отелях высокого класса и на разнообразии столичных брендов дизайнерской одежды", – добавила вице-мэр.

Бизнес-миссии, помимо прочего, помогли появиться новым международным проектам. Так, весной столица и индийская Ассоциация MICE-агентств (NIMA) подписали меморандум о взаимопонимании, в рамках которого была заявлена программа подготовки амбассадоров Москвы в Индии. Первые 50 участников уже завершили обучение.

Ранее стало известно, что экскурсоводы в рамках проекта "Места Москвы" начнут проводить для молодежи познавательные прогулки в увлекательных форматах по историческим местам столицы. Молодые люди смогут также реализовать свой потенциал в качестве гидов. Например, 21 декабря на зимнем фестивале "Молодежь Москвы" открылся набор экскурсоводов для проекта.

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