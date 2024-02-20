20 февраля, 07:30Город
Для москвичей подготовили праздничную программу в честь Дня защитника Отечества
В праздничные выходные в Москве пройдут десятки мероприятий. Так, на ВДНХ 23 февраля пройдет бесплатная экскурсия в Музее славянской письменности. Гостям расскажут о создателях азбуки.
В Центре "Космонавтика и авиация" можно послушать о космонавтах, которые прошли Великую Отечественную войну, а в Музее городского хозяйства Москвы покажут строение вечного огня.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.