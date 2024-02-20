Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 февраля, 07:30

Город

Для москвичей подготовили праздничную программу в честь Дня защитника Отечества

Для москвичей подготовили праздничную программу в честь Дня защитника Отечества

В столичном флагманском центре рассказали, как изменилось оказание экстренной медпомощи

Почти 3,5 тыс жителей СВАО переехали в новые дома по программе реновации в 2023 году

Собянин рассказал о программе модернизации и развития транспорта Москвы

Городские службы продолжают устранять последствия снегопада в столице

Новости часа: мэр Москвы рассказал о масштабном обновлении объектов культуры в 2023 году

Новости часа: в Москве зарегистрировано более 1,5 миллиона самозанятых

Собянин рассказал, как будет устроен флагманский центр в больнице имени Буянова

"Мой район. Новости": в Москве подготовили программу мероприятий к 23 февраля

Новости часа: в Москве зарегистрировано более 1,5 млн самозанятых – Сергей Собянин

В праздничные выходные в Москве пройдут десятки мероприятий. Так, на ВДНХ 23 февраля пройдет бесплатная экскурсия в Музее славянской письменности. Гостям расскажут о создателях азбуки.

В Центре "Космонавтика и авиация" можно послушать о космонавтах, которые прошли Великую Отечественную войну, а в Музее городского хозяйства Москвы покажут строение вечного огня.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городдосугвидеоМаксим ШаманинАлександра Бриль
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика