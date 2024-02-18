Около 115 тыс москвичей пользуются сервисом "Переезд по программе реновации"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Около 115 тысяч москвичей используют функционал суперсервиса "Переезд по программе реновации". Там они могут узнать о начале переселения и готовности квартиры, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

"Всего с момента запуска электронного помощника было отправлено свыше 923 тысяч таких уведомлений", – подчеркнул руководитель департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

Среди преимуществ сервиса есть электронные услуги и специальные инструкции для конкретной ситуации. При помощи этого жители столицы могут узнать о необходимых для переселения документах, о дополнительной жилплощади и порядке действий после выдачи новой квартиры.

"Несколько лет назад, разрабатывая первые элементы суперсервиса для участников программы реновации, город изучил сотни реальных ситуаций, с которыми сталкивались горожане при переезде. Так появились детальные инструкции с полезными советами и подсказками по всем этапам переселения", – указал замруководителя столичного департамента информационных технологий Дмитрий Иванов.

Как отметил руководитель департамента городского имущества Максим Гаман, самыми востребованными сервисами оказались "Загрузка личных и правоустанавливающих документов" и "Запись на осмотр квартиры". Ими воспользовались свыше 3,3 тысячи и более 3,1 тысячи столичных семей.

"В этом году на осмотр квартиры онлайн записались около 250 московских семей", – сказал он.

Ранее глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин сказал, что более 51 тысячи семей переехали в новое жилье с начала реализации программы реновации. На юго-востоке города переехали 9,5 тысячи семей, на востоке – 6,6 тысячи, на севере – 6,1 тысячи, указал он и добавил, что на данный момент еще 6,8 тысячи семей находятся в процессе переезда или занимаются оформлением документов.

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