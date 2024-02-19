Собянин: флагманский центр в больнице им Буянова введем до конца года

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Флагманский центр в клинической больнице имени Буянова введут в эксплуатацию до конца 2024 года, учреждение начнет работать по новому стандарту экстренной помощи. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале.

Медцентр рассчитан на прием около 200 пациентов в день, уточнил мэр. В частности, в учреждении появятся:

девять разнопрофильных операционных, в том числе две малые и уникальная гибридная;

свыше 1,2 тысячи единиц высокотехнологичного медоборудования;

противошоковое отделение и реанимационный зал.

По словам Собянина, в настоящий момент на объекте осуществляется монтаж инженерных коммуникаций и оборудования. В общей сложности в Москве откроется шесть флагманских центров, в четырех из них уже открыт прием пациентов, заключил мэр.

Ранее сообщалось, что в российской столице в ближайшие три года построят восемь поликлиник. Как уточнил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов, в 2023 году в эксплуатацию были введены 10 новых зданий.

До этого стало известно, что Москва по поручению Владимира Путина будет делиться технологиями компьютерного зрения и бесплатно откроет доступ к ИИ-сервисам столицы для всех медицинских учреждений и регионов России. Это позволит оперативнее и точнее выявлять признаки различных заболеваний на медицинских изображениях, указал Собянин.

Сергей Собянин рассказал о новых поликлиниках, открывшихся в Москве