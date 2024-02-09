Детско-взрослую поликлинику построили в районе Бабушкинском

Фото: stroi.mos.ru

Новая детско-взрослая поликлиника на 750 посещений в смену начала свою работу в столичном районе Бабушкинском, заявил руководитель Депстроя Рафик Загрутдинов.

"Медицинское учреждение полностью соответствует новому московскому стандарту – современное оборудование, комфортные зоны ожидания для посетителей и удобные комнаты отдыха для персонала, понятная навигация", – рассказал он.

В здании, расположенном на Ленской улице, уже принимают пациентов филиалы городской поликлиники № 218 и детской городской поликлиники № 11. Общая площадь медицинского учреждения составила более 8,6 тысячи квадратных метров, уточнил Загрутдинов.

Для удобства посетителей кабинеты врачей разместили, чтобы в больнице не возникали очереди, сказал глава Депстроя. При этом наиболее посещаемые помещения, подчеркнул он, помещены на нижние этажи, а на верхние – административные кабинеты и менее посещаемые помещения специалистов.

В зонах ожидания для комфорта пациентов работают кондиционеры, есть кулеры с питьевой водой, мягкие диваны и телевизоры, а для исключения пересечений потоков посетителей детский и взрослый блоки были максимально изолированы, указал Загрутдинов.

Также на всех этажах с приемными кабинетами оборудованы игровые зоны для маленьких пациентов. В целом в детском блоке есть отделения для детей грудного возраста, педиатрии, дневной стационар, отделение функциональной и лучевой диагностики и неотложной медицинской помощи детям.

Во взрослом блоке, рассказал руководитель департамента, установлены цифровой маммограф, рентген-установка, аппараты УЗИ, лор-комбайн, офтальмоскоп, аппараты ЭКГ, СМАД и спирометр. Кроме того, в зоне детской поликлиники были поставлены аппараты УЗИ, офтальмологическое оборудование, лор-комбайн, аудиометр с аудиометрической шумозащитной кабиной и многое другое.

По информации заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, столичные медицинские учреждения с 2018 года получили 53 новых здания общей площадью 521,25 тысячи квадратных метров в 9 административных округах.

Их строили возле новых жилых кварталов за счет городского бюджета, а также за средства инвесторов. Большая часть зданий оказалась в ТиНАО – 23 объекта, указывал он. До этого Загрутдинов уточнял, что в следующем году в столичном районе Крюково построят детскую поликлинику на 320 посещений.

Собянин подвел итоги двух лет грантовой программы в сфере медицины