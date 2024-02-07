Сергей Собянин рассказал о новых поликлиниках, открывшихся в Москве

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

За первый месяц 2024 года на северо-востоке и юге Москвы открылись по две поликлиники. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

На Ленинской улице пациентов принимают в филиалах поликлиники № 218 и детской поликлиники № 11. На Автозаводской улице для москвичей работают новые отделения поликлиники № 67 и детской поликлиники № 61. В них обслуживаются более 90 тысяч Бабушкинского и Даниловского районов, включая 17 тысяч детей.

"Здания полностью соответствуют новому московскому стандарту – современное оборудование, комфортные зоны ожидания для посетителей и удобные комнаты отдыха для персонала, понятная навигация. Пациентов принимают самые востребованные специалисты", – отметил мэр.

Всего в Москве заработали уже 20 поликлиник по московскому стандарту. Порядка 13 из них были открыты в 2023 году.

До этого стало известно, что в 2024 году в Москве после реконструкции откроют более 100 поликлиник. Их оснастят современным оборудованием. В рамках первого этапа реконструкции в городе обновили 200 поликлиник.



Свыше 100 поликлиник планируют обновить в столице в 2024 году