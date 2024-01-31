31 января, 14:24Мэр Москвы
Собянин: в этом году планируем открыть 100 обновленных поликлиник
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
В Москве откроют 100 поликлиник после комплексной реконструкции в 2024 году. Об этом Сергей Собянин рассказал во время осмотра работ в филиале № 2 городской поликлиники № 8 в районе Тропарево-Никулино.
Учреждение расположено на улице 26 Бакинских Комиссаров. Собянин объявил о том, что специалисты приступили к масштабной программе реконструкции поликлиник второго этапа.
"Напомню, что на первом этапе мы реконструировали 200 московских поликлиник. Во втором этапе – 137 поликлиник. Понимая всю социальную значимость такого проекта, мы делаем это в максимально короткие сроки, без ущерба качеству", – сказал мэр.
В этом году в столице планируют запустить еще 100 поликлиник, которые оснастят новым оборудованием. По словам Собянина, филиал № 2 городской поликлиники № 8 намерены открыть к 1 сентября 2024 года. Градоначальник подчеркнул, что это учреждение очень востребовано у местного населения.
Обращаясь к главному врачу городской поликлиники № 8 Оксане Одарюк, Собянин попросил ее следить и налаживать оборудование так, чтобы уже в сентябре жители смогли прийти на прием.
В пресс-службе мэра и правительства Москвы добавили, что комплексная реконструкция поликлиники стартовала еще в сентябре прошлого года. В рамках мероприятий четырехэтажное здание будет почти полностью переделано. Согласно проекту, в поликлинике появится удобное зонирование помещений.
Более посещаемые кабинеты разместят на нижних этажах, а административные – на верхних. Прилегающую к поликлинике территорию благоустроят. Вместе с тем там заменят оборудование, а также установят рентгенографический аппарат U-дуга. Сейчас на стройке работают 210 человек и девять единиц техники, заключили в пресс-службе.
Ранее Собянин рассказал, что с 2012 года в ТиНАО ввели в эксплуатацию 26 объектов здравоохранения. При этом 14 учреждений – больницы, амбулатории, детско-взрослые поликлиники и подстанции скорой помощи – построила Москва, указал мэр. Наиболее крупными проектами стали Московский многопрофильный клинический центр "Коммунарка", а также детско-взрослые поликлиники в Щербинке и Сосенском поселении.
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