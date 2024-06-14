Средства ПВО уничтожили украинский дрон над Белгородской областью

Фото: ТАСС/Николай Гынгазов

Средства противовоздушной обороны уничтожили дрон ВСУ над территорией Белгородской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, атака была пресечена 14 июня примерно в 16:50 по московскому времени.

"Очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ", – отметили в Минобороны.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков предупредил, что ВСУ раскидывают противопехотные мины с сейсмодатчиками в десятикилометровой приграничной зоне региона. Он подчеркнул, что в случае их обнаружения подходить к ним близко нельзя, следует сразу вызывать правоохранительные органы вместе с другими спецслужбами.

До этого сообщалось о погибшем в Шебекине мужчине. Он скончался в результате прямого попадания украинского снаряда из РСЗО в квартиру.

