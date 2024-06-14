14 июня, 17:52Происшествия
Средства ПВО уничтожили украинский дрон над Белгородской областью
Фото: ТАСС/Николай Гынгазов
Средства противовоздушной обороны уничтожили дрон ВСУ над территорией Белгородской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
По данным оборонного ведомства, атака была пресечена 14 июня примерно в 16:50 по московскому времени.
"Очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ", – отметили в Минобороны.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков предупредил, что ВСУ раскидывают противопехотные мины с сейсмодатчиками в десятикилометровой приграничной зоне региона. Он подчеркнул, что в случае их обнаружения подходить к ним близко нельзя, следует сразу вызывать правоохранительные органы вместе с другими спецслужбами.
До этого сообщалось о погибшем в Шебекине мужчине. Он скончался в результате прямого попадания украинского снаряда из РСЗО в квартиру.
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