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12 июня, 08:18

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Гладков: ВСУ разбрасывают противопехотные мины в Белгородской области

ВСУ разбросали мины в приграничной зоне Белгородской области

Фото: ТАСС/Николай Тришин

Украинские военные раскидывают противопехотные мины с сейсмодатчиками в десятикилометровой приграничной зоне Белгородской области. Об этом жителей региона предупредил в своем телеграм-канале губернатор Вячеслав Гладков.

Он отметил, что подобные мины являются очень опасными, поэтому попросил в случае их обнаружения не подходить близко и сразу же вызывать полицию вместе с другими спецслужбами.

"Постараемся максимально быстро распространить сейчас видеоролики с описанием, с изображением", – добавил Гладков.

Ранее пять человека подорвались на мине в городе Шебекино Белгородской области. Из них трое бойцов самообороны, один сотрудник телеканала "Россия 24" и мужчина с признаками контузии, который самостоятельно обратился в Шебекинскую ЦРБ. Гладков сообщал, что всем пострадавшим оказывается необходимая медпомощь.

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