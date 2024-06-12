Гладков: ВСУ разбрасывают противопехотные мины в Белгородской области

Фото: ТАСС/Николай Тришин

Украинские военные раскидывают противопехотные мины с сейсмодатчиками в десятикилометровой приграничной зоне Белгородской области. Об этом жителей региона предупредил в своем телеграм-канале губернатор Вячеслав Гладков.

Он отметил, что подобные мины являются очень опасными, поэтому попросил в случае их обнаружения не подходить близко и сразу же вызывать полицию вместе с другими спецслужбами.

"Постараемся максимально быстро распространить сейчас видеоролики с описанием, с изображением", – добавил Гладков.

Ранее пять человека подорвались на мине в городе Шебекино Белгородской области. Из них трое бойцов самообороны, один сотрудник телеканала "Россия 24" и мужчина с признаками контузии, который самостоятельно обратился в Шебекинскую ЦРБ. Гладков сообщал, что всем пострадавшим оказывается необходимая медпомощь.

