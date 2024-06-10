Четыре человека подорвались на мине в Белгородской области

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Четыре человека подорвались на мине в городе Шебекино Белгородской области. Из них трое бойцов самообороны и один сотрудник телеканала "Россия 24", сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

По его словам, в Шебекинскую ЦРБ в тяжелом состоянии доставлен оператор телеканала. У мужчины диагностированы осколочные ранения брюшной полости и левого плеча. В данный момент врачи проводят операцию, рассказал Гладков.

Также, продолжил он, одного пострадавшего с ранениями конечностей бригада скорой помощи доставила в больницу № 2 Белгорода. Двоим бойцам уже оказана медпомощь, они будут продолжать лечение амбулаторно.

Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь, на месте работают оперативные службы, уточнил губернатор.

Ранее сообщалось, что три человека получили травмы при атаке автобуса украинским беспилотником в Шебекине. По словам Гладкова, у одной женщины осколочные ранения брюшной полости и левого бедра, у второй – осколочное ранение правого бедра. У третьей пострадавшей диагностировали сотрясение головного мозга и контузию. Все раненые госпитализированы, сказал глава региона.