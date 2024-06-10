Три человека пострадали при атаке ВСУ на белгородский город Шебекино

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о трех пострадавших при обстреле Шебекина со стороны ВСУ. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".

"Мужчину со множественными осколочными ранениями рук и ног и ранением грудной клетки бригада скорой помощи доставляет в больницу № 2 города Белгорода. Двух женщин с различными осколочными ранениями бригады доставляют в областную клиническую больницу", – информировал глава региона в своем телеграм-канале.

В результате обстрела оказалась повреждена линия электропередачи. В Шебекине, а также селах Нежеголь и Ржевка частично отсутствует электроснабжение. На месте работают оперативные службы.

Ранее три бойца белгородской самообороны получили ранения в результате атаки БПЛА в Борисовском районе. Солдат доставили на лечение в городскую больницу № 2. Один из них находился в состоянии средней тяжести.

