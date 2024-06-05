Участок БКЛ закроют с 22 июня

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

00:50

Происшествия

Ракетная опасность объявлена в Курской и Белгородской областях

Фото: ТАСС/Елизавета Демидова

Ракетная опасность была объявлена на территории Курской и Белгородской областей. Об этом сообщили в своих соцсетях главы регионов.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков посоветовал местным жителям спуститься в подвал и оставаться там до получения сигнала об отбое ракетной опасности.

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов также призвал граждан укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами.

Ранее сообщалось, что три человека получили ранения при атаке автобуса беспилотником в Шебекине Белгородской области. У транспортного средства в результате атаки оказалась пробита крыша и повреждено остекление.

До этого два человека пострадали при атаке БПЛА на штаб по восстановлению жилья в селе Головчине Белгородской области. Штаб был открыт для помощи жителям, чьи дома пострадали в результате обстрелов ВСУ. В момент атаки БПЛА в здании велась активная работа и находились люди.

Путин прокомментировал украинские атаки на регионы РФ

Читайте также


происшествиярегионы
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика