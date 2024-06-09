Трое белгородских бойцов были ранены в ходе атаки БПЛА

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Трое бойцом белгородской самообороны получили ранения в результате атаки БПЛА в Борисовском районе. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

По его словам, солдат доставили в городскую больницу № 2, медики оценили их состояние как стабильное. Уточняется, что у двух мужчин легкие ранения, у третьего – состояние средней степени тяжести.

"Желаю нашим бойцам как можно скорее выздороветь и вернуться к своим семьям. <...> Мы гордимся нашей самообороной. Спасибо вам от всех жителей области за мужество, отвагу и непоколебимую силу духа", – добавил губернатор.

Ранее Гладков сообщил, что украинские войска при помощи дрона-камикадзе атаковали нефтебазу на территории Старооскольского городского округа в Белгородской области. В результате взрыва загорелся один из резервуаров. Также взрывной волной выбило окна в здании охраны.

Пожарные оперативно ликвидировали очаг возгорания на территории нефтебазы.