14 июня, 16:20Происшествия
Спасатели эвакуировали двоих человек из дома в Шебекине после обрушения подъезда
По данным ведомства, жителей спасли при помощи лестницы. Сейчас на месте обрушения продолжаются поисково-спасательные работы.
"Под завалами могут находиться люди, ведется поиск. На месте работают спасатели и волонтеры", – рассказал источник из оперативных служб.
Подъезд дома обрушился после обстрела со стороны Вооруженных сил Украины 14 июня. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в результате ЧП пострадали три человека.
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