Спасатели эвакуировали двоих человек из дома в Шебекине после обрушения подъезда

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Спасатели эвакуировали двух человек с пятого этажа жилого дома в Шебекине, где после обстрела обрушился подъезд, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.

По данным ведомства, жителей спасли при помощи лестницы. Сейчас на месте обрушения продолжаются поисково-спасательные работы.

"Под завалами могут находиться люди, ведется поиск. На месте работают спасатели и волонтеры", – рассказал источник из оперативных служб.

Подъезд дома обрушился после обстрела со стороны Вооруженных сил Украины 14 июня. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в результате ЧП пострадали три человека.