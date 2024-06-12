Мирный житель погиб при обстреле ВСУ города Шебекино

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Мирный житель погиб во время украинского обстрела города Шебекино в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

Уточняется, что мужчина скончался в результате прямого попадания снаряда из РСЗО в квартиру. Он умер от полученных ран до приезда врачей.

"Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего", – сообщил Гладков.

Также различные ранения при воздушной атаке получили три человека. Двух женщин с осколочными ранениями рук и ног доставили в городскую больницу, где им сейчас оказывают всю необходимую медпомощь. Еще один пострадавший получил контузию, но отказался от госпитализации после оказания помощи от медиков на месте.

Предварительно, в результате обстрела повреждения зафиксированы в шести частных домах и 11 многоквартирных домах. Были выбиты окна, посечены фасады и кровли, а в нескольких квартирах оказались повреждены балконные плиты.

Один частный дом серьезно пострадал в результате прямого попадания. Также повреждения получили девять автомобилей и линии электропередачи.

Местные строительные бригады уже приступили к закрытию контура, отметил глава области. Администрация региона вывесила на двери подъездов номера, по которым местные жители смогут обратиться по всем вопросам.

"Информация о последствиях уточняется. Подомовой обход будет продолжен в светлое время суток", – заключил губернатор.

Ранее сообщалось, что четыре человека подорвались на мине в городе Шебекино Белгородской области. Из них трое бойцов самообороны и один сотрудник телеканала "Россия 24".

Позже стало известно, что количество пострадавших в результате подрыва на мине увеличилось до пяти. Так, в Шебекинскую ЦРБ самостоятельно обратился мужчина с признаками контузии.