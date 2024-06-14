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14 июня, 17:07

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Врио губернатора Курской области: в результате обстрелов ВСУ ранены два человека

Два человека получили ранения после обстрела Курской области со стороны ВСУ

Фото: телеграм-канал "Алексей Смирнов"

Два человека получили ранения в результате обстрелов населенных пунктов Курской области со стороны Вооруженных сил Украины, заявил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

"Сегодня со стороны Украины обстреляны город Суджа, села Гончаровка и Заолешенка. Зафиксировано 10 прилетов", – написал он в своем телеграм-канале.

Врио главы области уточнил, что в настоящее время медицинскую помощь пострадавшим оказывают в Суджанской ЦРБ.

Смирнов также рассказал, что на одной из улиц Суджи после прямого попадания был разрушен жилой дом, удар повредил летнюю кухню. После этого здание загорелось. В настоящее время на месте работают пожарные команды.

В публикации врио главы региона подчеркнул, что подомовой обход будет организован, как только это позволит обстановка.

Ранее сообщалось, что 14 июня после обстрела со стороны ВСУ в Шебекине Белгородской области обрушился подъезд живого дома. Губернатор региона Вячеслав Гладков рассказал, что в результате ЧП пострадали пять человек.

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