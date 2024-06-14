Путин заявил, что пришло время обсудить новую систему гарантий безопасности в Евразии

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В настоящий момент настало время для широкого обсуждения двусторонних и многосторонних гарантий коллективной безопасности в Евразии, заявил Владимир Путин в рамках встречи с руководством МИД России.

"Государства и региональные структуры Евразии сами должны определить конкретные области сотрудничества в сфере совместной безопасности", – приводит слова президента ТАСС.

Глава государства отметил, что на основании этих договоренностей им предстоит выстроить системы работающих институтов и механизмов, которые могли бы способствовать достижению "общих целей стабильности и развития".

Ранее Путин заявил, что России необходимо проработать собственную систему безопасности в Евразии и закончить военное присутствие внешних держав на территории этого региона. Президент уточнил, что в этих целях стране нужно активизировать диалог между уже действующими в Евразии многосторонними организациями, а прежде всего – с Союзным государством.

