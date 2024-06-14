Путин предложил создать новую систему безопасности в Евразии без внешних сил

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Россия должна проработать свою систему безопасности в Евразии и закончить военное присутствие внешних держав в этом регионе, сказал Владимир Путин в рамках встречи с руководителями российского МИД.

Как отметил президент, для этого необходимо активизировать диалоговый процесс между уже работающими в Евразии многосторонними организациями, а прежде всего – с Союзным государством.

Помимо этого, в этой сфере также нужно проработать вопросы экономики, социального благополучия, интеграции и взаимовыгодного сотрудничества, так как в их число входят проблемы, связанные с бедностью, неравенством, климатом, экологией, и выработка механизмов реагирования на глобальные кризисы, уточнил глава РФ.

Между тем, по словам Путина, на данный момент Россия согласовала и приняла совместный с СНГ документ, касающийся международных отношений в многополярном мире. К разговору по этой теме также пригласили партнеров из ШОС и БРИКС.

"Мы заинтересованы, чтобы этот диалог получил серьезное развитие и в стенах ООН", – приводит слова главы государства газета "Известия".

На этой же встрече Путин сказал, что РФ видит растущий интерес к формату БРИКС. По словам президента, такой образ будущего созвучен с устремлением абсолютного большинства стран мира. Россия будет содействовать плавному включению новых участников БРИКС и примет необходимые решения уже к саммиту в Казани.

