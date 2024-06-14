"Авито" восстановил работу своих сервисов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Российский интернет-сервис для размещения объявлений о товарах "Авито" восстановил работу. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

По информации пресс-службы компании, проблема возникла из-за слишком агрессивных настроек по защите сервисов.

"Разобрались. Все работает в привычном режиме", – уточнили в "Авито".

Сбой в работе "Авито" наблюдался днем 14 июня. По данным Downradar, на работу платформы пожаловались 742 пользователя. Больше всего сообщений поступало из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Краснодара.