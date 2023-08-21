Ученые назвали необходимую для здоровья талию

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Талия взрослого человека должна составлять менее половины его роста. Об этом сообщает Pravda.ru со ссылкой на исследование ученых Bayes Business School в Лондоне.

При наличии подобных пропорций значительно снижается риск развития диабета второго типа и болезней сердца. В 2014 году профессор Бен Рикейзен, профессор Лес Мэйхью и доктор Маргарет Эшвелл OBE пришли к выводу, что люди, у которых лишний вес скапливается в области талии, подвергают свое здоровье риску.

Исследование же лондонских ученых показало, что из-за превышения объемов талии мужчины могут потерять до 20 лет жизни, а женщины – до 10 лет жизни.

Сейчас порядка 28% населения Великобритании страдают от ожирения, еще 36% имеют избыточный вес. Пандемия коронавируса в стране привела к тому, что к концу начальной школы 25% детей имели ожирение. В России, по словам экспертов, наблюдается аналогичная ситуация.

Ранее тренер и диетолог Мария Волынкина посоветовала выполнять боковую планку, упражнение "вакуум" и скручивания для уменьшения талии. Она уточнила, что во время выполнения боковой планки от 20 до 30 секунд можно усилить ее действие, если поднимать таз вверх и возвращать его в исходное положение. Также помогают скрутки в планке.

