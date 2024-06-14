Число пострадавших в ДТП с автобусом в Марий Эл выросло до 9

Фото: телеграм-канал "Госавтоинспекция Марий Эл"

Количество пострадавших в аварии с участием пассажирского автобуса и автомобиля в Марий Эл выросло до девяти. Об этом сообщила Госавтоинспекция республики в телеграм-канале.

По предварительным данным ведомства, причиной ДТП мог стать выезд иномарки на полосу встречного движения. В результате столкновения погиб водитель и двое пассажиров автомобиля. Девять человек, ехавших в автобусе, направили в больницу.

Об аварии стало известно днем 14 июня. ДТП произошло на 19–20-м километре федеральной трассы "Вятка". В тот момент сообщалось о шести пострадавших.

До этого мотоциклист погиб в ДТП на Смоленской площади в центре Москвы. Он не справился с управлением, выехал на встречную полосу и опрокинулся. После этого на него совершил наезд еще один мотоцикл и автобус.