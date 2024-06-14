Лавров заявил, что имеющие уши услышат предложение Путина о мире

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Владимир Путин терпеливый, у него есть уши, чтобы слышать, и мозги, чтобы понимать. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя возможную реакцию Запада на новые предложения России по Украине.

"Не уверен, что там (на Западе. – Прим. ред.) все вот так в порядке с этими органами человеческого организма, но надежда умирает последней", – сказал Лавров в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1", фрагмент которого журналист Павел Зарубин опубликовал в своем телеграм-канале.

Ранее советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк сообщил, что условия РФ по урегулированию ситуации на Украине, которые перечислил Путин, не содержат "реального мирного предложения". Если Киев согласится на внеблоковый статус, она останется без защиты, дополнил Подоляк.

До этого президент РФ заявил, что российская сторона готова начать переговоры по мирному урегулированию украинского конфликта, если Киев выполнит ряд условий. Для начала диалога власти должны вывести ВСУ с территорий ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей.