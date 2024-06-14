14 июня, 17:57Город
Префектура ЦАО опровергла информацию об обрушении на проспекте Мира
Фото: телеграм-канал Агентство "Москва"
Префектура ЦАО в своем телеграм-канале опровергла информацию об обрушении балконов на проспекте Мира в Москве.
Там указали, что сведения, распространяемые в СМИ, не соответствуют действительности. Коммунальные службы проводили противоаварийные мероприятия на фасадах зданий. В настоящий момент территория тротуаров приведена в порядок.
Ранее телеграм-каналы сообщали, что на проспекте Мира обрушилась облицовка балкона. В результате инцидента одна женщина пострадала, ее госпитализировали.
До этого в столичном ТЦ пятилетнего мальчика придавила металлическая конструкция аттракциона в игровой зоне. Пострадавшего доставили в больницу. В причинах произошедшего начали разбираться правоохранители.
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