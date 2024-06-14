Участок БКЛ закроют с 22 июня

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 июня, 17:57

Город

Префектура ЦАО опровергла информацию об обрушении на проспекте Мира

Фото: телеграм-канал Агентство "Москва"

Префектура ЦАО в своем телеграм-канале опровергла информацию об обрушении балконов на проспекте Мира в Москве.

Там указали, что сведения, распространяемые в СМИ, не соответствуют действительности. Коммунальные службы проводили противоаварийные мероприятия на фасадах зданий. В настоящий момент территория тротуаров приведена в порядок.

Ранее телеграм-каналы сообщали, что на проспекте Мира обрушилась облицовка балкона. В результате инцидента одна женщина пострадала, ее госпитализировали.

До этого в столичном ТЦ пятилетнего мальчика придавила металлическая конструкция аттракциона в игровой зоне. Пострадавшего доставили в больницу. В причинах произошедшего начали разбираться правоохранители.

Пятиэтажный дом частично обрушился в Республике Коми

Читайте также


город
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика