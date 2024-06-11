Женщина пострадала после обрушения облицовки балкона на проспекте Мира

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Женщина-пешеход пострадала после обрушения облицовки балкона на проспекте Мира, сообщает телеграм-канал столичной прокуратуры.

По версии ведомства, инцидент случился 11 июня. Пострадавшую уже направили в медицинское учреждение.

Теперь Мещанская межрайонная прокуратура контролирует установление обстоятельств и причин произошедшего, а также проводит надзорные мероприятия против частной управляющей компании.

Ранее сообщалось, что жителей дома в Оренбурге эвакуировали после обрушения пристройки. Сооружение на улице Потехина служило для спуска в подвал. В результате никто не пострадал.

