11 июня, 19:47Происшествия
Женщина пострадала после обрушения облицовки балкона на проспекте Мира
Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"
Женщина-пешеход пострадала после обрушения облицовки балкона на проспекте Мира, сообщает телеграм-канал столичной прокуратуры.
По версии ведомства, инцидент случился 11 июня. Пострадавшую уже направили в медицинское учреждение.
Теперь Мещанская межрайонная прокуратура контролирует установление обстоятельств и причин произошедшего, а также проводит надзорные мероприятия против частной управляющей компании.
Ранее сообщалось, что жителей дома в Оренбурге эвакуировали после обрушения пристройки. Сооружение на улице Потехина служило для спуска в подвал. В результате никто не пострадал.