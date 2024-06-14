Один человек погиб в Курской области после атаки ВСУ

Фото: телеграм-канал "Алексей Смирнов"

Один человек погиб в городе Судже Курской области из-за атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

"Соболезную его родным и близким", – написал чиновник в своем телеграм-канале.

ВСУ обстреляли Суджу, села Гончаровка и Заолешенка 14 июня. Всего было зафиксировано 10 ударов. На тот момент сообщалось о 2 пострадавших. В частности, из-за прямого попадания на одной из улиц Суджи был разрушен жилой дом.

