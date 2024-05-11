Два человека погибли в Белгородской и Курской областях при атаках дронов

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Два человека погибли в Белгородской и Курской областях в результате украинских обстрелов дронами.

По информации телеграм-канала губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, ВСУ с помощью БПЛА сбросили две взрывчатки на стоящий у обочины грузовик в селе Новостроевка-Первая Грайворонского городского округа. В результате от полученных ранений погиб мужчина.

Еще один местный житель был ранен из-за подрыва взрывного устройства, сброшенного с дрона украинскими военными в Судже Курской области, о чем сообщил в своем телеграм-канале глава региона Роман Старовойт. Пострадавшего доставили в больницу с осколочными ранениями нижних конечностей, однако несмотря на помощь врачей, мужчина скончался.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что силы ПВО РФ за последние сутки ликвидировали 21 снаряд РЗСО RM-70 Vampire и 9 БПЛА над Белгородской областью, а также 7 дронов над Курской и Волгоградской областями.

