Сенатор Святенко осмотрела ход работ в центре женского здоровья в Марьине

Фото: Агентство "Москва"/Александр Чикин

Сенатор Российской Федерации Инна Святенко осмотрела ход работ в центре женского здоровья, который готовят к открытию на Перервинском бульваре в Марьине, передает Агентство "Москва".

"В Год семьи для Марьино приготовили очень хороший подарок. В новый центр женского здоровья смогут приходить не только беременные, но и те, кто только собирается стать мамой. Беременность – это тот период, когда для женщины должен быть создан максимальный комфорт. Новый стандарт акушерско-гинекологической помощи, внедренный в Москве мэром Сергеем Собяниным, направлен именно на то, чтобы обеспечить женщинам наилучшие условия", – сказала Святенко.

Она отметила, что строительные и отделочные работы здесь планируют завершить к концу года. Сейчас в столице действует флагманский центр женского здоровья на улице Новаторов в ЮЗАО. По словам Инны Святенко, в Марьине откроют центр, который ничем не будет ему уступать. Планируется, что в учреждении здравоохранения, расположенном в районе Марьино, будут работать больше 200 врачей и сотрудников среднего медицинского персонала.

"Ежедневно центр будет готов принять около тысячи пациенток. В медицинском учреждении будет установлено самое современное диагностическое оборудование", – пояснила Святенко.

В пятиэтажном центре женского здоровья в Марьине сейчас продолжаются работы. Идет отделка и монтаж напольных покрытий, специалисты прокладывают основные коммуникации. Также монтируются фасадные конструкции, продолжается обустройство входной группы.

Ранее депутат МГД Людмила Стебенкова проверила ход капремонта поликлиники на юго-востоке столицы и ознакомилась с проводимыми работами в травмпункте. Он откроется в детской поликлинике по адресу улица Артюхиной, дом 27, корпус 3. По ее словам, основная часть работ там уже выполнена. Сейчас специалисты монтируют кабинетные двери.