Шеф Пентагона сказал, что Путин не может ставить Украине условия о мире

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Министр обороны США Ллойд Остин посчитал, что Владимир Путин якобы не может диктовать свои условия мира на Украине. С таким мнением он выступил на пресс-конференции в Брюсселе по итогам заседания министров обороны стран НАТО.

"Думаю, вы знаете, что именно таких действий мы не хотим видеть", – цитирует его ТАСС.

Он объяснил, что никто не хочет жить в мире, где одна страна может "стереть границу" и зайти на территорию своего соседа.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в ходе пресс-конференции подчеркнул, что поставки оружия от Альянса якобы способствуют миру на Украине, а также успешному проведению "мирного саммита" в Швейцарии.

"Есть прямая связь между саммитом мира, мирными усилиями и военной помощью НАТО", – считает Столтенберг .

Ранее российский президент вновь выразил готовность начать переговоры по мирному урегулированию конфликта на Украине. Однако для этого Киев должен выполнить ряд условий, включая вывод войск из ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей.

