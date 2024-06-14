Фото: пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны"

Исторические квесты пройдут на 4 площадках фестиваля "Времена и Эпохи" в рамках проекта "Лето в Москве", рассказали в пресс-службе оргкомитета цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

Игры на историческую тематику организаторы разделили по темам и эпохам. Так, на окружных площадках можно посоревноваться в знании событий Античности, Средневековья и XIX столетия. В одном таком сеансе может быть до 25 человек, а сами игры проходят каждый час.

Любители эпохи Античности смогут принять участие в соревнованиях на западе столицы, в парке Олимпийской деревни, недалеко от метро "Мичуринский проспект". Кроме легенд Древней Греции и Рима, здесь вспомнят и о преданиях Крыма.

В Перовском парке горожан встретят сказки и были Древней Руси. Посетители смогут увидеть Богатырей, сразиться с Горынычем, повстречаться с Соловьем-разбойником, Бабой Ягой, Кощеем и другими сказочными персонажами. Здесь же гости научаться бить баклуши, стрелять из лука и работать в кузне.

У станции "Новаторская" в "Усадьбе Воронцово" горожане смогут повторить подвиги русских землепроходцев. В частности, на фестивальной площадке гостей "встретит" знаменитый путешественник Афанасий Никитин. В это же время в парке "Дружба" у "Речного вокзала" москвичей ждет квест "Гусарский романс" в стиле начала XIX века. Исторические локации и их атмосферу, по словам организаторов, помогли создать более двух сотен реконструкторов.

Побывать на площадках можно каждый день с 12 до 20 часов в будние и с 11 до 21 часа в выходные. Для тех, кто пройдет задания персонажей, организаторы подготовили специальную игру "Времена и Эпохи".

Ранее сообщалось, что в рамках фестиваля было подготовлено свыше 1 100 часов тематических мастер-классов, а также лекции и сценическая программа. В это же время на Бульварном кольце и центральных улицах столицы в рамках "Времен и эпох" открыли многокилометровую уличную выставку.

