Алексей Шапошников наградил победителей проекта "Юный полярник"

Фото: телеграм-канал "Глазами Шапошникова"

Председатель Московской городской думы Алексей Шапошников провел торжественную церемонию награждения победителей городского сетевого образовательного краеведческого проекта "Юный полярник", который реализуется по его инициативе, передает Агентство "Москва".

"Сегодня мы подводим результаты и вручаем награды третьего сезона нашего конкурса. "Юный полярник" начинался с Северо-Восточного административного округа. <…> Отдельные слова благодарности – департаменту образования Москвы, не оставили нас в стороне, решились на этот смелый эксперимент. Сегодня более 3 тысяч московских школьников участвуют в этом конкурсе. Охвачены все административные округа, и мы видим, насколько этот конкурс стал популярен среди москвичей", – сказал Шапошников.

Он также обратился к родителям и педагогам победителей.

"Мы уже знаем, что родители едут со своими победителями и таким образом появляются новые туристические маршруты по нашей необъятной родине. <…> Огромное спасибо педагогическому коллективу, тем школам, которые были итоговыми площадками для проведения "Полярного диктанта", это тоже очень важно", – добавил председатель МГД.

Церемония прошла в парадном зале Московской городской думы. Главные призы – три сертификата на участие в научно-просветительском проекте, арктической экспедиции Росатома "Ледокол знаний" на Северный полюс – победители получили из рук заместителя гендиректора по развитию предприятия – руководителя представительства ФГУП "Атомфлот" в Москве Станислава Головинского.

Проект "Юный полярник" реализуется по инициативе Алексея Шапошникова при поддержке департамента образования и науки Москвы, Русского географического общества, госкорпорации "Росатом", окружных префектур и географического факультета МГУ.

Образовательный проект направлен на развитие интереса московских школьников к изучению арктической зоны России. В прошлом году проект стал городским, в нем могли принять участие обучающиеся образовательных организаций всех административных округов города.

Ранее стало известно, что ученица московской школы № 109 Кира Постовит стала одной из победительниц пятого сезона научно-просветительской программы "Ледокол знаний". Ее призом стала возможность отправиться в экспедицию на Северный полюс.

В рамках путешествия ей и другим победителям будет предоставлен атомный ледокол, на котором они смогут принять участие в мастер-классах от экспертов и увидеть различные эксперименты. Кроме того, им представится возможность пообщаться с командой атомохода, известными учеными, исследователями Арктики и популяризаторами науки.

