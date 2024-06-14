Ученица столичной школы отправится в экспедицию на Северный полюс

Фото: телеграм-канал "Росатом"

Ученица столичной школы № 109 Кира Постовит стала одной из победительниц пятого сезона научно-просветительской программы "Ледокол знаний" и в качестве приза получила экспедицию от госкорпорации "Росатом" на Северный полюс, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного департамента образования и науки.

По данным ведомства, всего в конкурсе приняли участие 30 тысяч школьников 14–16 лет, из них 24 прошли в финал, а победителями стали 12 детей. В путешествие все победители отправятся в августе 2024-го. Саму экспедицию посвятят 65-летию российского атомного флота.

"Нигде в мире, кроме России, школьникам не дают исследовать Северный полюс. И, конечно, из года в год "Ледокол знаний" пользуется колоссальным интересом у детей", – подчеркнула замдиректора по персоналу корпорации "Росатом" Татьяна Терентьева.

В путешествии ребятам предоставят атомный ледокол, на котором им проведут мастер-классы от экспертов, покажут эксперименты, также они пообщаются с командой атомохода, известными учеными, исследователями Арктики и популяризаторами науки.

В апреле из экспедиции вдоль северного побережья полуострова Таймыр вернулись 14 человек, где они провели две недели. Юные путешественники смогли увидеть избу Папанина, памятники первооткрывателям Севера и гурий Эдуарда Толля.

При этом студенты, которые тоже вошли в состав группы, трудились над создание арктической станции на мысе Челюскин, которая позволит реализовывать проекты, направленные против распространения промышленных отходов.