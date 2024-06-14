Директор парка "Яуза" Сапронов объявил о начале фестиваля "Каникулы в Арктике"

Фото: телеграм-канал "Бибирево"

Эколого-просветительский фестиваль "Каникулы в Арктике" стартовал на территории экоцентра "Яуза", рассказал директор этого парка Александр Сапронов.

"Нам очень приятно, что именно эту площадку выбрали для проведения этого арктического марафона. И не просто так, потому что территория северо-востока – одна из тех территорий, которые непосредственно связаны с арктической тематикой. Более 20 улиц названы именами арктических летчиков, арктических исследователей, тех людей, которые посвятили свою жизнь исследованиям загадочной и очень интересной тематики", – приводит его слова Агентство "Москва".

Директор парка также заявил о своей уверенности в том, что фестиваль станет интересным для жителей Москвы. По его мнению, во время работы фестиваля много людей смогут ближе познакомиться с Арктикой.

С Сапроновым на открытии фестиваля в парке "Яуза" присутствовал префект Северо-Восточного округа Сергей Мельников, который рассказал, что место проведения мероприятия было выбрано неслучайно. Он отметил, что парк представляет собой суперсовременный экологический центр, который был создан и оснащен комплексом городского хозяйства города Москвы два года назад. Мельников уточнил, что он был посвящен профессиям будущего, одной из которых является деятельность исследователя "необъятных земель нашей страны".

Фестиваль будет проходить в период с 14 по 16 июня. Также на протяжении этого времени будет курсировать мультимедийный автобус-музей "Каникулы в Арктике". Прокатиться на нем и посетить мероприятие можно будет бесплатно.

Ранее сообщалось, что ученица столичной школы № 109 Кира Постовит стала одной из победительниц пятого сезона научно-просветительской программы "Ледокол знаний". В качестве приза она получила возможность отправиться в экспедицию на Северный полюс от госкорпорации "Росатом".

В рамках путешествия победителям предоставят атомный ледокол, на котором для них будут организованы мастер-классы от экспертов. Также они смогут пообщаться с командой атомохода, известными учеными, исследователями Арктики и популяризаторами науки.

