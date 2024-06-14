Собянин: объем закупок у малого бизнеса составил почти 227 млрд руб с начала года

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Объем столичных закупок у малого бизнеса с начала 2024 года составил почти 227 миллиардов рублей, что на 10% выше прошлогоднего показателя. В данный момент на Москву приходится около 13% всех закупок у отечественного малого бизнеса, написал Сергей Собянин в телеграм-канале.

Он рассказал, что чаще всего город приобретает услуги по поставке и монтажу малых архитектурных форм, благоустройству общественных пространств, техоблуживанию, содержанию и ремонту зданий, а также медицинские товары и стройматериалы.

По словам мэра, рост госзаказа у малого бизнеса связан с тем, что с 2022 года все закупки объемом до 20 миллионов рублей столичные заказчики проводят только среди субъектов малого предпринимательства. Кроме того, в прошлом году сократился срок оплаты по контрактам с 30 до 7 дней, установлено минимальное обеспечение по контрактам.

Собянин напомнил, что доступ к госзаказу для малого бизнеса – хорошая возможность расширять географию продаж и наращивать прибыль.

Ранее сообщалось, что в первом квартале этого года объем закупок на портале поставщиков превысил 24 миллиарда рублей, что на 12% больше, чем за такой же период 2023 года. Больше всего закупок с начала 2024-го проведено на поставки строительных и медицинских товаров, средств связи и электроники, хозтоваров, бытовой и оргтехники.