Заказчики из Москвы сэкономили 1,7 млрд руб на мини-аукционах в I квартале 2024 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

В первом квартале 2024 года столичные заказчики сэкономили в рамках котировочных сессий на портале поставщиков 1,7 миллиарда рублей. Об этом сообщила руководитель департамента экономической политики и развития Мария Багреева.

Котировочные сессии – это мини-аукционы, на которых участники последовательно снижают начальную максимальную цену контракта. На аукционах закупаются строительные, медицинские, хозяйственные и другие товары. В первом квартале Москва опубликовала на портале поставщиков 47,9 тысячи мини-аукционов.

"Сейчас на портале их работает более 330 тысяч со всей страны, 90% из которых – представители малого и среднего бизнеса", – приводят на портале мэра и правительства Москвы слова руководителя столичного департамента по конкурентной политике Кирилла Пуртова.

В 2023 году для московских заказчиков увеличили предельный размер закупок в рамках котировочных сессий. Это позволило приобретать необходимые товары, работы и услуги в большем объеме, а также планировать закупки в долгосрочной перспективе. До этого лимит составлял 600 тысяч рублей.

В столичном департаменте информационных технологий добавили, что механизм котировочных сессий на портале поставщиков постоянно развивается и дорабатывается. Ранее там появился торговый бот для автоматических ставок, позволяющий масштабировать работу на портале и единовременно принимать участие сразу в нескольких закупочных процедурах.

В первом квартале 2024 года объем закупок на портале поставщиков превысил 24 миллиарда рублей. Это на 12% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Больше всего закупок с начала года было проведено на поставки строительных и медицинских товаров, средств связи и электроники, хозтоваров, бытовой и оргтехники.

